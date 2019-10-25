Detienen a padrastro golpeador con droga

NUEVA ROSITA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron la detención de Antonio L., por el delito de posesión de narcótico conocido como el cristal.

Los agentes le encontraron en su poder dos envoltorios de plástico en forma de triángulo conteniendo en su interior piedra blanca granulada con las características propias del “cristal”, sin especificar la cantidad que portaba.

Detienen a padrastro golpeador por posesión de narcóticos.

Cabe hacer mención que el detenido está involucrado en el delito de violencia familiar por haber golpeado también y presuntamente torturado a su hijastra de tres años de edad, hecho que conmovió a la sociedad neorrositense.

Aunque en esta ocasión Antonio L., fue detenido por posesión de narcóticos, posteriormente continuará su proceso por violencia familiar en agravio de una menor de tres años de edad.

El presunto responsable fue detenido en la colonia Hidalgo, cuando trataba de introducirse a un domicilio y fue alcanzado por los agentes de la policía Investigadora Criminal.