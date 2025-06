Legisladora alza la voz en Congreso Por víctimas de feminicidio en RC

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Con políticas públicas efectivas, prevención, acompañamiento a las víctimas y castigo ejemplar a los agresores, se pronunció ante tribuna del Congreso del Estado la diputada Zulmma Guerrero Cázares a nombre de las féminas, víctimas de violencia familiar y feminicidio.

"En el Congreso, alzamos la voz por Brisa, una niña de apenas 12 años víctima de feminicidio en la ciudad de Nueva Rosita, así como por las múltiples mujeres que han sido asesinadas en la Carbonífera en los últimos años", dijo.

"Hoy no hablo solo como diputada, hablo como mujer, como madre, como ciudadana dolida ante una tragedia que no debió pasar puesto que Brisa tenía sueños, una vida por delante. Su nombre no debe olvidarse. Su muerte no puede quedar impune", expresó con firmeza la legisladora.

La diputada recordó a otras víctimas: Jimena, Briana Patricia, Angélica María, Priscila, Mayra, Claudia, Edith, Nidia y Erika, cuyos nombres representan historias truncadas por una violencia que no se detiene. 'No son cifras, son personas, son vidas, son familias destrozadas', dijo.

El pronunciamiento hace un llamado urgente a no normalizar la violencia, a visibilizarla y enfrentarla desde la raíz, recalcando que el Congreso debe ser un aliado en la lucha por la vida, la seguridad y la dignidad de las mujeres coahuilenses.

"Por Brisa y por todas, ni perdón ni olvido. Que su voz resuene en cada ley, en cada presupuesto, en cada decisión que tomemos desde este Congreso".

Este llamado es también una invitación a toda la sociedad: a no guardar silencio, a exigir justicia y a construir juntos un entorno más seguro, más humano y más justo para todas, reiteró la diputada del Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC).