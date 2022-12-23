Disfrutan militares y familiares de Posada

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una pastorela, villancicos navideños, la representación de la llegada del niño Jesús y el disfrute de una rica cena, militares del 14 Regimiento de Caballería Motorizado junto con sus familias, celebraron la gran Posada Navideña 2022 que le ofreció el comandante de la base militar, el coronel, Francisco Cosme Teoba.

Cerca de las 18:00 horas comenzaron a arribar a las instalaciones de la Unidad de la Milicia, niños y niñas acompañados de sus padres, para ser partícipes de estas tradiciones mexicanas con sus peculiares características como lo es el quebrar la piñata, entonar algunos cantos, disfrutar del rico ponche, unos ricos tamales, chocolate caliente, las velas, los bolos y el colocar bombones en la lumbre para deleite de la niñez.

Más de 300 personas fueron recibidas en el 14 Regimiento de Caballería Motorizado envueltos por la magia de la Navidad, tomándose la fotografía del recuerdo en cada una de las áreas que fueron decoradas para llevar a cabo esta gran celebración.

Cabe destacar el gran trabajo de las damas del voluntariado que engloba a la SEDENA en esta ciudad ya que, gracias a ellas, a su valiosa colaboración prepararon con anticipación a los pequeños que entonarían los villancicos siendo escuchados por sus padres.

El Coronel, Francisco Cosme Teoba acompañado de su esposa Maritza formaron parte de este bonito evento deseándoles a los militares y, a sus familias así como también a la sociedad en general, una Feliz Navidad.