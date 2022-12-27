Divide Guadiana a Morena Coahuila

SALTILLO, Coahuila.- Partido por la mitad, el Consejo Estatal de Morena desconoció las encuestas del Consejo Nacional de Elecciones de Morena que postularon a Armando Guadiana como coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, antesala del candidato a la Gubernatura de Coahuila.

Con base en los estatutos de Morena, consejeros afines al Subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Berdeja, señalaron ayer que Morena debió crear una Comisión Estatal de Elecciones que participara en el proceso que designó a Guadiana, y por lo tanto, el proceso liderado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena carecería de validez y debería repetirse.

En una sesión extraordinaria celebrada ayer, a la cual acudieron 37 de los 72 consejeros, el Consejo Estatal de Morena pidió a la Comisión Nacional de Elecciones la creación del Consejo Estatal de Elecciones que podrá participar en la designación de las candidaturas a diputados locales y a Gobernador.

Layla Yamilet Matanus Castaño, presidenta del Consejo Estatal de Morena, dijo que en Coahuila se deberá reponer el procedimiento de encuestas o incluso otro método para designar al candidato a la gubernatura.

"Tuvimos una reunión extraordinaria del Consejo, donde fuimos convocados los 72 consejeros y donde 37 estuvimos presentes", anunció.

"Pudimos sacar adelante los puntos, somos la máxima autoridad en el Estado de Coahuila y queremos que se nos tome en cuenta en las decisiones próximas a las candidaturas a Gobernador", señaló.

En enero, dijo, Morena va a lanzar una convocatoria para elegir los precandidatos internos del partido que aspiren a ser candidatos para la gubernatura y diputaciones.

Josué Hernández Morales, asesor jurídico de la Presidenta del Consejo Estatal de Morena, afirmó que, con la nueva Comisión Estatal de Elecciones se habrán de realizar nuevos procesos para la selección del candidato a la gubernatura.

"El Acuerdo pide que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena constituya la Comisión Estatal de Elecciones a fin de que seamos tomados en cuenta en la organización de los procesos para la designación de los precandidatos en su momento y candidaturas al Gobierno del Estado y diputaciones locales", dijo.

Matanus Castaño reclamó al dirigente nacional de Morena por la designación de Armando Guadiana, un proceso que, dijo, deberá reponerse.

"Estamos diciéndole a Mario Delgado que Coahuila no se toca, que Coahuila no es una moneda de cambio, que Coahuila no se negocia", advirtió.

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes la mayoría de los consejeros que asistieron a la reunión extraordinaria, así como diputados locales y federales, alcaldes, síndicos y regidores.

Piden aclarar facultades

Integrantes del Consejo Estatal de Morena afines a Armando Guadiana y a Luis Fernando Salazar pidieron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, aclarar si el Consejo Estatal tiene la facultad de participar en la designación de candidatos.

"Exhortamos fraternalmente al resto de nuestras compañeras y compañeros consejeros, así como a la Presidenta del Consejo, al respeto irrestricto de la legalidad estatutaria", plantearon a través de un comunicado que, afirman, respaldan 35 consejeros.

"Sabemos de la buena fe que acompaña sus acciones y que, por el bien de la transformación de Coahuila, serán respetuosos de las resoluciones de nuestros órganos nacionales".