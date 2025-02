Docentes se manifestan contra Iniciativas de Reforma a la Ley del ISSSTE 2025

Docentes del gremio de la Sección V realizan en estos momentos una manifestación pacífica en contra de la Iniciativa a la Reforma de la Ley del ISSSTE 2025.

Encabezados por la maestra Santa Julissa Martínez, Secretaria General de la Delegación DI-53 mencionaron que esperan recibir una pensión digna y de llevarse a cabo la reforma esto no beneficiará en nada a los profesionistas.

Los maestros exigen jubilación por tiempo de servicio, cambio al régimen de pensiones, eliminación de UMA´S y los descuentos sobre el salario base y no sobre el salario integrado.

Cabe señalar, la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ha causado controversia pues los docentes que son derechohabientes aseguran que sus salarios se verán afectados con dichos cambios.

Por lo anterior, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció un paro de labores de 48 horas los días 27 y 28 de febrero.

Cabe señalar, la reforma fue enviada por la mandataria federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la Cámara de Diputados y, raíz de ello se han registrado manifestaciones en contra por parte de diversos sectores sociales.

En torno a ello, la presidenta de la República dijo que es importante aclarar, la reforma no impactará a docentes, a trabajadores del Sector Salud o bien a otros derechohabientes, sencillamente tiene dos objetivos, que las personas, servidores públicos que tienen ingresos divididos en una parte de salario base y, otra parte de compensación, destinen el 2.7 para fortalecer el ISSSTE.

Añadió a través de La Mañanera, que los maestros han estado solicitando que para aquellos que se jubilaron hasta antes de la última reforma, están recibiendo pensiones muy bajas por lo cual, piden que se aumenten esas pensiones.

"Estamos de acuerdo en ello, externó la presidenta, pero, hay que ser responsables en términos del manejo del presupuesto", abundó.

Finalmente dijo, -No quiere decir que si se aprueba esta reforma a la ley del ISSSSTE ya no puede haber una segunda modificación sino todo lo contrario, habrá mesas de trabajo para poder mejorar las pensiones y no se afectará en lo más mínimo a los maestros".