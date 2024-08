Doña Evangelina; ejemplo de fortaleza

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el corazón del Centro Histórico del Pueblo Mágico de Múzquiz, la abuelita Evangelina Torres Castañeda, conocida cariñosamente como Eva, enfrenta sus adversidades con una valentía admirable.

A pesar de tener cuatro hijos, Eva menciona que no sabe de ellos y se ha acostumbrado a vivir sin esperar nada de nadie, ni siquiera el cariño de sus propios hijos.

Al celebrarse el Día del Abuelo este 28 de agosto, mientras muchos adultos mayores se preparan ya para disfrutar de la compañía y el amor de sus familias, Eva se encontraba sola y pensativa en la plaza Hidalgo.

La preocupación de quedarse sin un techo donde vivir la acompaña constantemente.

"Me levanto muy temprano y compro algunos dulces para venderlos a los transeúntes que pasan por el Centro Histórico de Múzquiz", comenta Eva.

"A veces me va bien, otras no tanto, pero siempre intento llevar algo a mi casita para comer; la gente me conoce y me apoya pues cuando no me compran dulces, chicles o vasitos con tamarindo, me brindan palabras de aliento o me dedican su tiempo para platicar, lo cual me reconforta".

Eva ha vivido sola desde que dejó a su esposo, "Él era muy agresivo conmigo, me golpeaba hasta que un día dije ´ya basta´ y lo dejé", recuerda.

Desde entonces, la conocida muzquense, ha buscado sus propios medios para ser independiente, después de haber dependido toda su vida de su ahora ex esposo.

A pesar de su fortaleza y entereza, Eva enfrenta momentos de tristeza, especialmente debido a los cuadros de epilepsia que sufre desde hace ya algunos años.

"Me dan terapias porque quedé traumada de tanta mala vida que llevé", explica, además fue operada de la pierna derecha, lo que le ha dejado cierta discapacidad física y esto ha hecho su vida aún más difícil.

"Tengo cuatro días sin gas, pago renta y tengo que valerme por mí misma para sobrevivir", externó.

A vísperas de la celebración en el Día del Abuelo, Eva expresa su tristeza por la ausencia de sus hijos. "Ellos están con su padre, no me frecuentan, nadie se para en mi casa, pero como madre y abuela, los busco y me preocupo por ellos, en ocasiones les llevo comida y tortillas calientitas para que se alimenten", dice.

Para hacer más llevaderos sus días de soledad, Eva lava ropa ajena, trastes y barre patios, su historia es un testimonio de resiliencia y fortaleza, un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza y maneras de seguir adelante.

El Día de los Abuelos o Día del Abuelo, es un día conmemorativo dedicado a las personas mayores dentro de la familia, se celebra el 28 de agosto lo cual, complementa el Día de la Madre y el Día del Padre.