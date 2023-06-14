Dormita y choca contra camellón

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Dormitar por un instante provocó que el tripulante de un automóvil protagonizara un percance vial subiendo al camellón central del bulevar de esta comunidad, a la altura de la base de bomberos.

El ciudadano fue identificado con el nombre de Roberto N de 35 años de edad el cual mencionó que perdió el control del volante al cerrar los ojos por segundos.

Esta situación sobrevino en el tramo carretero de Palaú al Sauz cerca de las 01:00 horas arribando al perímetro elementos de Seguridad Pública Municipal junto con personal de bomberos.

Por fortuna el conductor del vehículo Nissan Sentra, color gris, resultó ileso tras estos hechos que ocurrieron, procediendo los elementos policiacos a retirar de circulación el auto compacto.