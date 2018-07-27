Dos lesionadas en encontronazo

SABINAS, COAH.- Un fuerte encontronazo se registró la noche del miércoles sobre la carretera federal 57 a la altura de la empresa Trinithy, arrojando daños materiales y dos personas lesionadas.

Fue a eso de las 21:30 horas cuando sobrevino el percance automovilístico donde resultó perjudicada la ciudadana Citlally Reyes Hernández de 28 años de edad, con domicilio ubicado en el ejido Fresnos del municipio de Matamoros.

Esta persona conducía una camioneta Dodge, Caravan, color gris, con placas de circulación FKF6463, la cual resultó ilesa, no obstante la ciudadana Claudia Elizabeth Vázquez Martínez de 43 años de edad, la cual resultó con probable fractura en uno de los tobillos y esguince cervical, además de Liliana Jazmín Berlanga Villasana de 26 años de edad, con domicilio en calle Gobernadora de la colonia Ampliación Huizachal de Monclova, Coahuila la cual sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Al lugar se desplazaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios a las damas afectadas. Cabe señalar como responsable del percance aparece el ciudadano Pedro Santos Méndez de 35 años de edad, el cual conducía un Jeep, Cherokee, 2007, esta persona se desplazaba a exceso de velocidad cuando sobrevino el accidente.