Drogas podrían causar suicidios

SABINAS, COAHUILA.- No hay una estadística que muestre con claridad las causas del suicidio, afirmó el doctor Ángel Alarcón coordinador estatal de salud mental, es multifactorial y bidireccional porque el consumo de substancias puede llevar a ello y también la enfermedad mental puede llevar al consumo y luego al suicidio aunque no en todos los casos.

Los hombres deben formar redes de apoyo entre ellos para poder enfrentar algunas situaciones traumáticas.

Lo que sí está claro dijo, es que el común denominador es que los suicidios se presentan más en un grupo de edad 20 a los 35 años.

Sobre el porqué se suicidan más los hombres que las mujeres, dijo es más cuestión cultural y social.

"Los hombres no tenemos permitido mostrar nuestros sentimientos, no llorar, es importante generar redes de apoyo con nuestros amigos, no tiene nada de malo que un hombre llore, socialmente a veces se vuelve una costumbre y concienciar a la población para que vayan cambiando esa forma de pensar es complicado".

Agregó que las familias deben estar atentos a los cambios de conducta de sus hijos, hermanos o padres, su estado de ánimo, cambios en la alimentación, de sueño en las actividades que deja de hacer, identificar que ahí hay un problema ya sea de adicción o de salud mental, el darnos cuenta puede hacer que la gente se comunique y podamos hablar con ellos.

Indicó que en ocasiones la convocatoria desde un sistema de salud para atender la salud mental no genera atención, debe haber una manera de concientizar a los niños y jóvenes para que vayan cambiando y crear redes de apoyo entre ellos porque en ocasiones el nicho familiar no es tan seguro, en ocasiones los amigos u otras personas pueden ayudar.