Drogas y depresión causas de suicidios

MARTIN AGUIRRE / LA VOZ

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. – Generalmente cada caso es distinto, atrás de un suicidio hay una posible depresión que puede ser causada por diferentes situaciones, algunas veces biológico, social, familiar o económico, informó Yesenia Villanueva, coordinadora del CAIF Múzquiz.

Indicó que es importante observar en un cambio de comportamiento en el caso de los hijos y si hay un riesgo buscar ayuda, hay lugares o dependencias donde se les puede brindar una orientación o diagnóstico oportuno.

Yesenia Villanueva, coordinadora CAIF Múzquiz.

Mencionó que en ocasiones puede ser que tengan sensación de abandono, de desamparo o falta de supervisión puede llevar a distintos problemas sociales pude ocasionar en los menores o personas adultas se sientan deprimidos, la depresión es ya una enfermedad y requiere una atención inmediata.

Agregó que alguna sustancia también puede dañar el sistema nervioso ocasionando una causa detonante para que la persona pueda o intente su cometido, en el caso de los jóvenes si se observa alguna causa mencionada inmediatamente brindarle la ayuda.

Por último recomendó que la importancia en estas personas puede ser un apoyo espiritual, “en mi experiencia a las personas que han acudido con un problema depresivo, se le indica que el apoyo espiritual es muy importante para que puedan salir adelante, hay que acercarse a un líder espiritual y por supuesto la ayuda psicológica o psiquiátrica en caso necesario” finalizó.