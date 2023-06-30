El centro de esparcimiento familiar fue rehabilitado en su totalidad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Parque Recreativo La Cascada está abierto para todo público de forma gratuita, lo anterior luego de llevar a cabo una exhaustiva rehabilitación ante los destrozos que personas sin ningún oficio ocasionaron al interior del centro de esparcimiento familiar.

La alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra realizó un recorrido por el lugar constatando los trabajos realizados por las cuadrillas de servicios primarios, obras públicas y ecología municipal.

Al mismo tiempo aprovechó para invitar a los turistas y visitantes de municipios vecinos a que acudan a este representativo lugar del Pueblo Mágico de Múzquiz donde cada una de las áreas para los bañistas, deportistas, adultos mayores, niños y jóvenes están al 100 por ciento limpias con el único propósito de recibir y brindar lugares de esparcimiento familiar dignos a todas las familias.

Señaló la edil que, tras los últimos sucesos registrados en estos espacios públicos, se acordó reforzar la vigilancia en los parques y al mismo tiempo realizar algunas otras mejoras como lo es la colocación de mesas y bancas y más contenedores para la basura exhortando a la población en general a mantener limpio dicho lugar.