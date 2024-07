"El Faro" Proporciona Auxilio Gratuito en la Presa Venustiano Carranza

JUÁREZ, COAH.- El secretario de la Asociación Civil "El Faro" en el poblado de Don Martín, Licenciado Héctor Aguirre, informa sobre los servicios gratuitos que ofrecen a la comunidad en la presa Venustiano Carranza. Estos servicios, disponibles durante todo el año, incluyen asistencia de emergencia y rescate, tanto para pescadores deportivos como comerciales.

Aguirre destaca que "El Faro" opera sin descanso, con un horario regular, aunque están dispuestos a extender sus horas de trabajo en caso de emergencias. "Nosotros no paramos en todo el año. Estamos ahí desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche en un horario normal. Cuando hay alguna incidencia, nos quedamos hasta que la resolvemos", menciona Aguirre. Tres empleados están siempre disponibles, junto con una lancha y un vehículo para el transporte de la misma.

El abogado señala que la cantidad de rescates varía, pero recientemente lograron ayudar a cuatro personas en un lapso de dos días. También han asistido en torneos, ayudando a personas en kayaks y ofreciendo otros servicios de apoyo. "Todo eso es una forma de ayudar y de prestar nuestro servicio", explica.

"El Faro" cuenta con más de 40 chalecos salvavidas disponibles para préstamo gratuito. "Simplemente nos dejan una identificación como una forma de resguardo, y cuando nos regresan el chaleco, les devolvemos su credencial", añade Aguirre.

La iniciativa comenzó en 2011 y el próximo mes de marzo celebrarán 14 años de servicio. Inicialmente, operaban desde una modesta caseta frente al faro, en la placita de la presa. La organización creció y se construyó el faro que conocemos hoy, aproximadamente cuatro o cinco años después de su inicio. "El faro se ha vuelto un ícono en la presa, nuestro servicio es interesante e importante", destaca Aguirre.

La necesidad de crear "El Faro" surgió a raíz de los constantes accidentes en la presa, debido a la falta de vigilancia y apoyo. "La idea nace a raíz de los constantes accidentes que sucedían en la presa por no tener a nadie encargado de vigilar. No tratamos de castigar a nadie, sino de ayudar y recibir reportes", comenta Aguirre. "Recibimos un reporte por cualquiera de los medios, puede ser telefónico, por WhatsApp, a través de Messenger, o de Facebook y a partir de ese momento, el problema de la persona se vuelve nuestro. No descansamos hasta verlos en tierra, generalmente con todo y la embarcación".

El concepto de "El Faro" surgió de conversaciones entre Héctor Aguirre y su hermano, el doctor Sergio Aguirre. Ambos son pescadores deportivos apasionados y vieron la necesidad de este servicio. "No existe en el país otra presa con este servicio prestado por una organización privada", enfatiza Aguirre. Aunque originalmente contaban con seis personas, actualmente solo él y su hermano continúan activos en la organización.

"El Faro" no recibe manutención de ninguna clase, a excepción de la construcción del edificio del faro, que fue donado por el gobierno del estado. Para mantener sus operaciones, realizan una actividad anual que les permite continuar brindando su valioso servicio a la comunidad.

"Nuestra clave del éxito es la respuesta rápida y el compromiso con la seguridad de los usuarios de la presa. Desde el momento en que recibimos un reporte, el problema de la persona se convierte en nuestro, y no descansamos hasta resolverlo. Este enfoque nos ha permitido construir una reputación sólida y confiable", concluye Aguirre.