Electorera aprobación del aborto

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras pronunciarse a favor de la vida en el tema tan controversial respecto a la legalización del aborto en Coahuila; el doctor, Cipriano Antonio Portales Bermudes dijo que es una disputa, pensando en política, en ganar votos.

Aun y cuando se exponen los motivos que las distintas legislaciones consideran causales para despenalizar o legalizar el aborto, lo que si queda claro es la firme postura de los médicos al negarse a faltar a su código de ética en medicina lo cual conviene en el conjunto de disposiciones inspiradas en principios éticos universales, que regula la conducta médica en el ejercicio de su profesión y en su relación con la sociedad, destacó el galeno.

Señaló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debieron invalidar por unanimidad la legislación del Estado de Coahuila que impone en base al artículo 196 del Código Penal, de uno a tres años de cárcel a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, manifestando las autoridades del órgano jurisdiccional que es inconstitucional criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo por parte de mujeres y personas gestantes.

Agregó que, aunque el fallo solo obliga a Coahuila a modificar el Código Penal, hay cosas en las que no se puede influir como es en la vida humana, la salud, la educación, lo cual no tiene nada que ver con política por ende que las autoridades busquen votos donde quieran, y no se escuden en situaciones como esta, sacrificando la vida, la salud del pueblo mexicano, comprando gente y solapando a jóvenes que hay que integrarlos a la vida productiva, pero de otra manera.

Agregó que más que estar pensando en la vida de la mujer gestante, se piensa en política.