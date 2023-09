Electrocuta CFE a familias de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. -Usuarios de Comisión Federal de Electricidad se quejan de la voracidad de la paraestatal al elevar casi al triple del pago del suministro de energía eléctrica, a duras penas los comerciantes liquidan sus adeudos para que no les suspendan el servicio.

La comerciante Juanita Torres, señaló que en este bimestre pago la cantidad de diez mil pesos con 85 centavos, cuando anteriormente pagaba tres mil pesos a pesar de haber reclamado sobre el aumento del servicio, la gerencia le indicó que primero pagara y después acudirían a verificar el medidor de energía eléctrica.

Al ver la negatividad del gerente en que primero verificaran la lectura y después realizaba el pago, le solicitó una prórroga para liquidar su adeudo, sin embargo su petición fue rechazada, caso contrario le suspenderían el servicio.

Como pudo y con la ayuda de sus hijos logró liquidar el adeudo ante la amenaza de que se quedaría sin energía eléctrica, agregó la entrevistada que las ventas en su restaurant están demasiado bajas por lo tanto no contaba con los diez mil pesos para pagar.

" Solamente tengo el refrigerador, un abanico de pedestal y un minisplit que no enciendo cuando no hay clientes y aún así me salió muy elevado el recibo, espero y que para el próximo bimestre el recibo no venga tan elevado".

Agregó la entrevistada que a pesar de haber explicado su situación el gerente de CFE no le importó y solo se concretó a decir que tenia que pagar el adeudo en la fecha de vencimiento, caso contrario se suspendería el servicio.