Embisten a moto y a un ciclista

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Dos ciudadanos fueron embestidos por un desaforado chofer, que conducía a exceso de velocidad, por lo que en el camino impactó a un ciclista y un motociclista.

Los hechos se registraron sobre la carretera federal 57, cerca de una gasolinera, donde el conductor se dirigía hacia el municipio de San Juan de Sabinas, a exceso de velocidad, por lo que terminó impactando a dos personas.

La unidad fue trasladada al corralón municipal.

Rápidamente, acudieron hasta el lugar elementos de bomberos, quienes atendieron a los lesionados, mismos que afortunadamente resultaron con lesiones leves, sin embargo los daños en ambos medios transportes fueron considerables.

Al lugar, llegaron elementos policiacos quienes trasladaron la unidad marca Jeep, de antiguo modelo y en color guindo, al corralón municipal, así como la motocicleta y la bicicleta de los afectados.

Finalmente, el chofer de la camioneta fue detenido para determinar su situación jurídica y responsabilizarlo de sus acciones al conducir sin precaución, además de los daños provocados a los dos ciudadanos y sus vehículos.