Embriagan y abusan de jovencita

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Una joven de 19 años de edad ingresó al Hospital Regional señalando la posibilidad de haber sido víctima de violación por parte de un primo.

Explicó que el fin de semana estuvo en un festejo en el que ingirió algunas bebidas embriagantes que le provocó la pérdida del conocimiento.

Informó el director del nosocomio, Juan Arturo Montemayor Menchaca.

Estafanía N. destacó en el área de urgencias que sintió como comenzaron a tocarle sus partes íntimas, y acusó a un primo de 15 años, pero dijo no saber si se perpetró la violación.

La joven ingresó el domingo por la tarde al Hospital Regional, y los médicos después de escuchar la versión de la joven solicitaron la intervención de elementos de la agencia de investigación criminal.

Juan Arturo Montemayor Menchaca, director médico señaló que Estefanía N. será revisada por el médico legista de la Fiscalía General de Justicia para establecer si hubo o no penetración.