Emite recomendaciones Dirección de P. Civil

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ante el inicio de la temporada navideña la Dirección de Protección Civil Municipal, exhorta a la ciudadanía a prevenir riesgos en las instalaciones de adornos navideños, Indico Víctor Guajardo Loó, titular de la dependencia.

En el hogar se recomienda utilizar adornos navideños que cumplan las especificaciones técnicas y de calidad para evitar cortocircuitos, las series no reguladas combinadas con el material del árbol de navidad pueden generar un incendio.

Si se hace uso de adornos eléctricos a la intemperie y expuestos a las condiciones climáticas, verificar que estén normados para uso extremo, asimismo, se aconseja no sobrecargar las líneas eléctricas, conectando más de tres series de 100 focos de una sola línea o colocando extensiones.

A su vez, Guajardo Loó, sugiere colocar los árboles de navidad en lugares que no obstruyan el paso, de manera estable y lejos de fuentes de calor como calefactores, estufas o chimeneas, en torno a los nacimientos, se deben colocar sobre superficies no inflamables como cemento, metal o vidrio, evitando poner bases de cartón debajo del mismo, así como velas cercanas, es recomendable no excederse en la colocación de adornos que podrían incrementar el riesgo de un conato de incendio.

Por último, recomendó no dejar conectados los adornos y series o velas prendidas al salir de su casa o al dormir, ya que el peligro de un incendio se incrementa exponencialmente, con estas recomendaciones se busca mitigar riesgos y proteger el patrimonio e integridad de las familias.