En contra comunidad LGBT de libros de texto

Representantes de la comunidad LGBT a nivel estado no están de acuerdo en la inmersión que se hizo de la comunidad en los libros de texto señalando que no tiene una justificación, pero el tema ya no es ajeno a los niños ya que la mayoría conoce a alguien que sea parte de la diversidad.



Noé Leonardo Ruiz presidente de la asociación San Aelredo, indicó que la controversia generada ha sido buena porque se podrá platicar y abordar temas que antes no se hacía sobre la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual y más.

"Lo que está mal son los contextos y los contenidos, es decir, los que nos dedicamos a la docencia sobre cómo van a trabajar sin tener inmersión en la diversidad sexual y quienes si las tenemos, como ayudaremos a los compañeros para que puedan plantear y trabajar el tema".

Indicó que la estructura la Nueva Escuela Mexicana es buena y ambiciosa porque trabajaban en proyectos en el que la niñez podía tener herramientas para defenderse en la vida, y la reforma cambia con los tiempos, y esta atiende temas que están a la orden del día.

"El tema de la diversidad ya no es ajeno a las infancias pero la inmersión en los libros no es la más adecuada porque no hay un contexto que nos vaya diseñado, sino que con contenidos expuestos y que no tienen una justificación con talleres con los padres de familia o los derechos humanos".

Señaló que en lugar de plantear un avance es un retroceso debido a los choques entre la sociedad y la población LGBTI, considerando que no tiene sentido lo que dicen algunos sobre el adoctrinamiento.

Mientras que sobre el lenguaje inclusivo dijo que también se debería incluir el braille o la lengua de señas mexicanas, pero que todo puede cambiar porque en años anteriores que nacieron ciertas palabras y ahora son de uso común, así podría serlo también el lenguaje inclusivo "todes".

"Hay una disyuntiva grande entre lo que debe ser correcto y lo que se implementa de acuerdo a las necesidades de expresión de las personas, pero si creemos que hablar de estos temas en los libros estaríamos adaptando el lenguaje que se está dando en la sociedad en general"