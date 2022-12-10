En la soledad de su casa, pierde la vida abuelito calcinado

AGUJITA, COAHUILA.- Un hombre de la tercera edad llamado Juan Soto de 73 años falleció calcinado esta mañana en su vivienda ubicada en la calle Manuel Villarreal número 227, al lugar llegaron los elementos de Bomberos para apagar el incendió pero ya no pudieron salvarle la vida.

Al parecer Don Juan vivía solo, a su vivienda acudieron también elementos de Seguridad Publica para dar fe de los hechos, se investigan las causas del incendio, al parecer fue una veladora que se quedó encendida.

El cuerpo calcinado del adulto mayor fue trasladado a una funeraria para darle cristiana sepultura por parte de sus familiares.

Este es el tercer caso en la región carbonífera que personas mueren en soledad uno Andrés “N” en la calle Niños Héroes de colonia Prolongación Allende en Nueva Rosita y otro Jacinto Sánchez Ortega en calle Cedros de la Colonia Humberto Moreira, aun cuando cuentan con familia, los dos anteriores fueron dos hombres encontrados en Nueva Rosita en estado de descomposición.

Es necesario la atención en estos casos, por parte de las familias y por parte del DIF quien tiene un programa de atención integral al adulto mayor llamado AMA, que las familias vean por sus adultos mayores que se encuentran viviendo solos, pues son presa de enfermedades y depresiones que acaban con su vida.