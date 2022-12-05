En Palaú cae peligrosorobacoches

PALAU, COAH. - Un sujeto apodado el "Jonas" movilizó a los elementos de seguridad pública de Nueva Rosita al haber robado el vehículo Fiesta Ikon 2014 de color guindo propiedad de Azalea Yaneth Murillo Muñoz, con domicilio en la calle Mariano Escobedo # 610 colonia Jardín lugar donde ocurrieron los hechos.

También lee: No se suspenderán clases por frío; solo se justificarán faltas

El sujeto se introdujo al citado domicilio, logrando sustraer dicha unidad y huir con rumbo a esta localidad, la propietaria de la unidad dio aviso a los elementos de seguridad pública iniciando la persecución, interceptándolo sobre el Libramiento Sur.

El "Jonas" al verse acorralado por los elementos de seguridad pública al mando de Francisco Garza Sifuentes intentó darse a la fuga chocando una camioneta, para posteriormente impactarse contra un poste propiedad de CFE.

La unidad sustraída quedó totalmente destrozada de la parte trasera, tanto el conductor de la camioneta y el "Jonas" no sufrieron lesiones, posteriormente el presunto responsable fue detenido y consignado a la agencia Investigadora del Ministerio Publico.

Según el "Jonas" tiene en su haber un negro historial delictivo principalmente de automóviles, las autoridades no actuaban en su contra por ser menor edad, en esta ocasión será distinto ya que cumplió 18 años.

La propietaria de la unidad presentó formal denuncia en contra del sujeto que entró al domicilio antes señalado la madrugada de ayer.