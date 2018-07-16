En riña lo dejan ensangrentado

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Cerca de las 06:00 horas de la mañana de ayer se registró una riña en la calle Hernán Cortez, donde una persona de 34 años de edad resultó con lesiones en nariz y diferentes partes del cuerpo. El lesionado responde al nombre de Pedro Aron Silva Marini, de 34 años de edad, vecino de la calle Mariano Escobedo del tiro uno y medio de este mineral.

Le lesionan la nariz en una riña en un domicilio particular.

Por su parte elementos de Seguridad Pública Municipal, tomaron conocimiento de los hechos, indicando que a la guardia de la Policía vecinos que presenciaron el hecho, realizaron el reporte de riña, a lo que acudieron, pero estando en el lugar la mayoría de los participantes se habían dado a la huida.

Solo encontraron a una persona tirada, en este caso a Pedro Aron Silva Marini, quien tenía el rostro ensangrentado, razón por la que lo llevaron de urgencia a la clínica del Seguro Social número 27 de este mineral, donde fue diagnosticado por personal médico con una herida en la parte nasal y lesiones en diferentes partes del cuerpo que no ponían en riesgo su integridad física.

Para este día se espera que el herido pueda declarar y poner su denuncia, ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público, para que dé los pormenores de quién o quiénes lo atacaron y cuál fue el motivo.