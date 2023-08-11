Encabezan hombres suicidios

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Aunque son más las mujeres que han intentado suicidarse en la Región Carbonífera, la estadística de suicidios en masculinos son más altas de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

A la fecha en esta cuenca se tienen registrados 26 decesos 10 de ellos corresponden al Municipio de Sabinas, donde 6 hombres han logrado su cometido de 30, 24, 52, 28, 24 y 37 años de edad, no obstante se tiene en estadística a 4 mujeres de 32, 26, 30 y 57 años de edad.

Por lo que respecta al Municipio de San Juan de Sabinas son 7 las personas suicidadas todos masculinos de 36, 73, 45, 52, 43, 14 y 52 años de edad.

En el mineral de Palaú se tiene el registro de tres decesos dos hombres y una mujer de 24 años, en la mayoría de los casos, los factores que influyen son los estupefacientes, problemas familiares, depresión y enfrentar alguna enfermedad.

En cuanto a esta ciudad se han presentado 6 decesos, se trata de masculinos de 44, 55, 32, 36, 40 y 50 años de edad.