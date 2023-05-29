Encarcelan al violador de menores

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Tras obtener el mandamiento judicial para la captura de Florentino “N” acusado de delito sexual en agravio de dos menores de 5 y 8 años de edad, el individuo fue arrestado y presentado ante un juez de control del juzgado penal con sede en el Municipio de Sabinas.

El individuo de apodo “El Titino” con domicilio ubicado en el barrio Uno y Medio cometió dicho delito al ingresar al domicilio de las víctimas y mientras la madre de familia se encontraba dormida, el sujeto atacó a los menores sexualmente.

Dado a lo delicado del caso, Florentino quedó detenido bajo prisión preventiva oficiosa como medida cautelar de acuerdo a lo decretado por el juez penal.

Cabe señalar el acusado, fue presentado mediante audiencia inicial ante el órgano jurisdiccional donde se formuló imputación en su contra por parte del Ministerio Público conocedor de la causa.