Entrega DIF despensas a familias

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el objetivo de vigorizar y dar seguimiento a las acciones de asistencia social que mantiene el DIF Estatal dirigidos a los sectores vulnerables, Carlos Alejandro Boone Godoy coordinador Regional, hizo entrega de despensas del programa AMA y de credenciales de descuento a personas registradas en el padrón de la dependencia.

Dijo que todas las tareas realizadas por la dependencia son enfocadas a mejorar, en todos los ámbitos, la atención a los grupos vulnerables del municipio.

Afirmó que estas acciones forman parte del DIF Estatal para proporcionar una vida digna a las familias del municipio, brindándoles bienestar y otorgándoles apoyo para que puedan salir adelante.

Boone Godoy, por su parte, reconoció la excelente coordinación de trabajo con el DIF municipal y reiteró la disposición de DIF Coahuila de seguir trabajando para beneficio y bienestar de los sectores más necesitados del municipio y de la región.

De esta manera refrendó el compromiso que tiene la institución que encabeza en favor de las clases más desprotegidas, apoyando a estos grupos vulnerables con programas y acciones encaminadas a buscar un mejor desarrollo personal y social.