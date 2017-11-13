Entrega Gobernador 2 millones al campo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este domingo 12 de noviembre asistió el gobernador de Estado Rubén Moreira Valdez al ejido La Cuchilla, arribando a las 10:30 de la mañana al salón Villa Jardín para hacer entrega de apoyos por un monto de 2 millones de pesos a 35 beneficiarios del programa Municipalizado 2017.

Se dio la bienvenida al inicio del programa al gobernador institucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Moreira Valdez, al alcalde municipal Luis Santos Flores; al secretario de Gobierno de Desarrollo Alfio Vega de la Peña; al comisariado del ejido Carlos Múzquiz, Kukikapa Elizondo jefe de la tribu Kikapoo; el exalcade de Múzquiz Adolfo Mondragón; Alejandra Santos Cadena presidenta electa del Municipio y como secretario de los beneficiados Francisco Maldonado Olguín.

Como primer número del programa, el alcalde Luis Santos dio la bienvenida al Gobernador y le agradeció el apoyo sobre el recurso otorgado que año tras año ha llegado al Municipio, agradeció el trabajo hecho por Alfio Vega al frente de la Secretaría, recordó la reanudación de los trabajos del tramo que falta de carretera en el ejido Morelos, y mencionó sobre la pavimentación urbana que se realiza en todo el Municipio, que esté terminada y pueda estar el Gobernador presente y por último el teatro Juárez que fue un gran ayuda para remodelarlo y si Dios quiere este mes será inaugurado y esté presente ya que ese edificio es una joya hecho en pura madera y que será utilizado por todo el Municipio.

Secretario de Desarrollo Social del Estado Alfio Vega mencionó que el día de hoy en una visita más de la gira de trabajo del Gobernador realizó la entrega de estos apoyos de un programa tan importante y que parte fundamental para que haya crecimiento aquí en Múzquiz es gracias a la intervención del alcalde Luis Santos Flores por estar tocando puertas constantemente y gracias a ello hoy serán entregado más de 30 apoyos con una inversión de 2 millones de pesos de este programa, compuesto por 500 mil pesos por parte del municipio, el gobierno del estado y el gobierno federal el otro tanto para hacer total la suma mencionada y si a eso le agregamos el recurso que aporta los productores estos dos millones se convierten en 4 millones de pesos, todo esto para beneficio de aquí de la localidad.

Este apoyo será destinado para la compra de tractores agrícolas, implementos agrícolas, dispersores, sistemas de riego, corrales y muchos otros enseres que son útiles para la producción agrícola y ganadera.

Agrego que nadamás en los seis años de la administración en este municipio se atendieron 682 proyectos de los cuales se destacan la entrega de 11 tractores, 52 implementos agrícolas, 52 corrales, 58 remolques, bodegas, 11 papalotes con una inversión de 25 millones de pesos en este Municipio.

Se hizo la entrega simbólica del apoyo a 10 beneficiarios de este programa para el desarrollo agrícola y ganadero por parte del gobernador Rubén Moreira e invitados presentes.

Francisco Maldonado Olguín representante de los ejidatarios, utilizo el micrófono para agradecer al gobernador por todas las obras relazadas durante la administración y por los proyectos que han obtenido que han beneficiado la economía de todos y esto gracias a la buena coordinación que tiene con nuestro presidente municipal Luis Santos Flores hemos obtenido lo necesarios para el desarrollo de nuestro campos, agrademos también la seguridad al contar con una acceso seguro en nuestras comunidades.

En su intervención el gobernador Rubén Moreira agradeció las atenciones al alcalde Luis santos flores y a Bernardo Achuk de la Financiera Rural y a todos los presentes, mencionó que más que un evento es una gira de trabajo donde “me interesa que ustedes puedan acceder a créditos serios y que vienen de los impuestos que pagan, esto es como un banco de gobierno y que les brinda asesoría sobre proyectos”. Mencionó que agradece al Alcalde por lo que se ha hecho en estos cuatro años, aunque aún restan algunos días podría hacer la entrega de la carretera al ejido Morelos y si no se las entregará su alcalde Luis Santos, hemos trabajado bien, creo que hicimos una inversión histórica que algunas se entregaran hasta el año que entra, una cosa es que termine la administración este mes, otra el fin de año pero el de obras es hasta el mes de marzo del año próximo.

Hizo mención sobre el tema de seguridad, donde indicó que fue un compromiso el encargarse de ese tema y la verdad no es difícil encargarse de ello, donde esta difícil es aplicar las cosas pero se debe tener el respaldo de la ciudadanía, de la gente buena que son ustedes, se refirió a los presentes, los problemas de un estado se solucionan en dos o tres años, hay que tener buenos policías, pagarles bien para que haya paz, alcaldes valientes como Luis Santos, aliados como el ejército y la marina, combatir los problemas del alcohol, prohibir los hilos negros, table dance, las apuestas si hay apuestas hay manazos y si hay manasos hay balazos y las utilizan para lavar dinero, si el gobernante se atreve a ser un poquito menos popular se va a lograr más, cualquier estado se puede arreglar, siempre contando con el apoyo de gente buena.

Terminó diciendo que con Miguel Riquelme va a haber paz y seguridad y donde está el secreto, que haya voluntad por parte del Gobierno y gente buena que lo respalde, que aguanten tantito de algunas cosas incómodas pero al final es mucho mejor la paz y con Miguel Riquelme las cosas van a salir muy bien.