Entrega Riquelme uniformes a policías

Torreón, Coah.- Como parte del reforzamiento de las acciones para mantener la paz y la seguridad en el estado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó uniformes y equipo táctico a los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DSPM) de Torreón, con una inversión de 15 millones de pesos.

En el evento, el Mandatario estatal destacó: “La seguridad que se está privilegiando es la seguridad de los torreonenses”.

Explicó además que este logro es de suma importancia no sólo para la Policía, sino para todos los ciudadanos, para la disminución de delitos, sobre todo de aquellos que marcan en el Sistema se Seguridad Nacional.

“Es importante que podamos identificar como sociedad lo que es realmente la coordinación y el esfuerzo compartido que con esta Administración Municipal ha sido verdaderamente posible; ejemplo de ello es el enlace de las cámaras de Torreón con las del resto del estado, lo que ha sido pieza clave para realizar investigaciones”, señaló.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5 ❮❯

Riquelme Solís agregó que el entregar uniformes de buena calidad, es portar con orgullo y hacer bien su trabajo, porque es con lo que se patrulla en las calles, actuando y poniéndose en riesgo por apoyar a la ciudadanía.

Recordó que, además, su Administración acaba de anunciar una inversión de más de 100 millones de pesos en radiocomunicación, con lo que se tendrá ésta hasta en las brechas más lejanas del estado y con cada municipio.

Por su parte, el Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, reconoció el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, principalmente en materia de seguridad, desde el primer día de su Administración.

“Concluimos este año con esta inversión de más de 15 millones en el rubro. Con esta mayor coordinación se ha podido invertir en equipamiento, capacitación, con más de 140 elementos graduados, y hoy Torreón tiene la mejor Policía del sur del estado”, aseguró.

Cepeda González puntualizó que desde el primer día de su gestión se tiene un Torreón seguro, que ha detonado en más y mejores empleos; con más de 600 torreonenses limpiando la ciudad, con cultura y con más espacios para desarrollar el aprendizaje.

“Con la seguridad, generamos certeza y confiabilidad. El Estado de Derecho es producto de la constancia, de la responsabilidad de un Gobierno que ha dejado huella en un momento complicado para el País”, destacó.

Por su parte, el titular de la DSPM, César Perales Esparza, agradeció el apoyo que los agentes han recibido, reafirmando el compromiso de siempre cumplir con un trabajo digno, que ha reflejado en salario, uniformes y equipo.

La agente Martha Yadira Guevara Robles agradeció a las autoridades la entrega de estos paquetes de uniformes, que constan de pantalón, camisola y botas, de altos estándares de calidad y comodidad, así como guantes de piel.

En este evento también estuvieron presentes, la senadora Verónica Martínez García, el diputado federal Antonio Gutiérrez Jardón y el diputado local Hugo Dávila Prado.

Así como regidores, funcionarios municipales y estatales, miembros de la corporación policiaca, presidentes y miembros de cámaras empresariales.