Entrega Tania Silla de ruedas y bastones

MÚZQUIZ, COAH.- Siempre con el firme objetivo de llevar los recursos y apoyos a la gente vulnerable, esta tarde la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, hizo entrega de una silla de rueda al niño Erick quien tiene un padecimiento en sus pies y está imposibilitado para caminar.

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En esta entrega estuvo presente también la Presidenta Honoraria del DIF señora María Elena Guerra de Flores y los padres del menor, señores Octavio Delgado y señora Karen Ojeda Torres, quienes agradecieron el gesto de la alcaldesa para este importante apoyo para su hijo.

La alcaldesa, aseguró que en su administración los niños con necesidades especiales son una prioridad, por eso es que la respuesta en la entrega de los apoyos es inmediata.

“Sabemos la lucha que diariamente tienen los dos padres, y nosotros estamos aquí para brindarles todo nuestro apoyo, nuestro deber es brindarles los apoyos necesarios para que puedan desarrollarse” indicó la alcaldesa.

Con el objetivo de seguir brindando servicios integrales y fomentar la inclusión social, Sistema DIF Municipal de Múzquiz que Preside la sra. Marielena Guerra de Flores, y la Presidencia municipal llevan a cabo la entrega de "Bastones a Personas con Discapacidad Visual".

En esta ocasión, los beneficiarios fueron Mateo y Matias dos pequeños hermanos de 4 años de edad, vecinos del mineral.

El Sistema DIF Municipal de Múzquiz de la mano del Gobierno Municipal, trabaja día a día, para construir un municipio aún más incluyente, así nuestras familias más vulnerables podrán tener una mejor calidad de vida.

Los padres de los menores la Sra. Cecilia Marisela Ramírez Hernández y Rogelio Arzola agradecieron a la Presidenta del DIF todas sus atención brindadas hacia sus pequeños quienes se mostraron felices al traer cada uno su bastón .