Entregan apoyos por 4.5 mdp a productores

Jiménez, Coah.- Recursos por el orden de 4 millones 500 mil pesos fueron entregados a nombre del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por el Secretario de Desarrollo Rural (SDR), José Luis Flores Méndez, a productores agropecuarios dentro del programa Concurrencia Municipalizado 2019, en las instalaciones del Auditorio Municipal “San Carlos”, de Jiménez.

41 proyectos pertenecen a los municipios de Acuña, Piedras Negras, Jiménez, Guerrero e Hidalgo, y 43 conciernen a los municipios de Allende Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza.

En su mensaje, Flores Méndez destacó que es necesaria la suma de esfuerzos para enfrentar el reto de mejorar las condiciones de los agricultores y ganaderos de la entidad.

Estos recursos, indicó, en apoyo al sector agropecuario de la Región Norte y Cinco Manantiales de Coahuila, corresponden a un total de 84 proyectos, de los cuales 41 pertenecen a los municipios de Acuña, Piedras Negras, Jiménez, Guerrero e Hidalgo, y 43 conciernen a los municipios de Allende Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza.

El funcionario estatal solicitó a los alcaldes su apoyo para entregar algo de semilla, a fin de contar con alimento y sortear alguna dificultad en lo que resta del ciclo.

“Pues no tenemos las condiciones del año pasado en cuanto a humedad”, advirtió.

Flores Méndez pidió a los productores de Palestina y del Distrito de Riego seguir platicando del tema de agricultura por contrato, ya sea con engordadores o con la industria, porque Palestina, enfatizó, necesita una nueva oportunidad de producir y aprovechar mejor la superficie y el agua disponible en beneficio de la región.

Estos recursos, son en apoyo al sector agropecuario de la Región Norte y Cinco Manantiales de Coahuila, corresponden a un total de 84 proyectos.

Para terminar su mensaje, convocó a productores, alcaldes y autoridades a trabajar juntos por el estado, para trazar y mejorar las condiciones de las generaciones que vienen detrás.

Por su parte, Raúl Pecina Villarreal, Presidente Municipal de Jiménez, expresó que con esta acción se cumple el compromiso establecido por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís de contribuir a transformar el rostro del campo coahuilense.

Luego de recibir los apoyos, el productor Carlos Castruita Alcorta, beneficiario del programa, agradeció a los gobiernos Estatal y Federal los apoyos otorgados, que les permitirán disponer de infraestructura, maquinaria y equipo para que su actividad sea más rentable en beneficio de sus familias.

Durante el evento se entregaron un total de 30 implementos agrícolas, 20 cercos, 15 remolques, 11 corrales, 7 cobertizos, 3 prensas ganaderas, 2 sistemas de riego, 2 líneas de conducción, 2 ordeñadoras y un bordo de abrevadero.

Estuvieron presentes los presidentes municipales, Ángeles Eloísa Flores Torres, de Zaragoza; Raúl Pecina Villarreal, de Jiménez; Narcedalia Padrón Arizpe; Alcaldesa de Villa Unión, y Delia Pimentel Gómez, Alcaldesa de Hidalgo, además de colaboradores de la dependencia.

Recursos por el orden de 4 millones 500 mil pesos fueron entregados a nombre del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a productores agropecuarios dentro del programa Concurrencia Municipalizado 2019.