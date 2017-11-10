Entregan obra de agua potable

PROGRESO, COAH.- En gira de trabajo por la región Carbonífera el gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez arribó a la población de Progreso e hizo entrega de una obra de introducción de agua potable con una inversión de 60 millones de pesos.

Esto beneficiará a las familias de dicha comunidad y de las zonas rurales al introducir de acuerdo a la ficha técnica una longitud de 67.5 kilómetros que va de San José de Aura hasta la cabecera municipal.

En dicho evento, el alcalde, Abel Garza Medellín al hacer uso de la palabra, agradeció al ejecutivo del Estado por dicha acción.

En su intervención el director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de Coahuila, Jorge Abdala Serna informó sobre la ficha técnica de esta obra que por muchos años esperaron los lugareños.

Mencionó que este tipo de obras de justicia social han sido posible gracias a los recursos provenientes de las reformas realizadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.