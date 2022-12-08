Entregarán cartillasen pozo El Pinabete

NUEVA ROSITA, COAH. Por causas ajenas a los Castrenses, los conscriptos de la clase 2003 y remisos tendrán que acudir al campamento del Ejército que se localiza en las instalaciones del pozo minero El Pinabete" para la entrega de recepción de las cartillas liberadas.

La entrega será los próximos sábados y domingos que restan de diciembre en horario de 8.00 de la mañana a las 13 horas, la liberación de las cartillas serán solamente en las fechas y horas ya señaladas.

Agustín Castro Escalante Oficial Mayor de la Junta Municipal de Reclutamiento, señaló que el destacamento del 14 Regimiento de Caballería con sede en Muzquiz, partieron para el Estado de Chihuahua quedando solamente parte del personal en el resguardo del pozo minero.

En total serán 210 jóvenes de la clase 2003 y remisos que acudan a recoger su cartilla liberada, por esta ocasión se les dará la oportunidad a un familiar de pasar a recoger el documento en caso de que el interesado no pueda acudir al citado lugar.

Los jóvenes deberán de presentar el documento que recibieron al momento de realizar el trámite de la media cartilla, comprobante de domicilio, identificación oficial que pueda ser la credencial de elector.

Debido a los motivos ya expuestos, es la primera ocasión en que se hace entrega de un documento oficial fuera de oficina, se espera que los jóvenes o alguno de sus familiares puedan acudir al pozo minero "El Pinabete" a recoger su cartilla liberada.