Entregarán certificados parcelarios

MELCHOR MUZQUIZ, COAH.- Representantes del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria realizarán la entrega de certificaciones parcelarias en el Municipio de Múzquiz.

Víctor Hugo Valdez Aldape, director de Desarrollo Rural Municipal dio a conocer lo anterior a LA VOZ manifestando que será el martes 29 de agosto cuando los funcionarios del Estado arriben esta ciudad, atendiendo al sector ejidal en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Capitán Miguel de la Garza Falcón”.

Mencionó que además atenderán en un horario de 8:30 de la mañana a las 16:00 horas a quienes deseen realizar trámites parcelarios y sucesión de derechos.

Indicó que con ello los ejidatarios ahorrarán gastos de traslado, citas en línea y otros aspectos por lo cual en esta ocasión las autoridades competentes arribarán al Pueblo Mágico de Múzquiz para realizar entrega de certificados parcelarios que están pendientes.

Agregó el funcionario municipal que también podrán realizar los trámites de sucesión de derechos de los ejidatarios.