Es aeropuerto de Múzquiz pilar para reactivar economía

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El aeropuerto del Municipio de Múzquiz se perfila como una pieza clave para la reactivación económica de este Pueblo Mágico, con el objetivo de atraer inversionistas y generar empleos en la localidad.

Así lo afirmó el empresario muzquense y comandante honorario del aeródromo, Licenciado, Eloy Álvarez Múzquiz, en una entrevista a LA VOZ.

Destacó la importancia de contar con una terminal aérea en buenas condiciones, para recibir a los inversionistas que visitan la ciudad de Melchor Múzquiz.

"Esta localidad requiere de un aeropuerto con instalaciones propias y en buenas condiciones, y afortunadamente, las tenemos", señaló, el entrevistado.

El empresario subrayó que, en colaboración con el Estado y el Municipio, el aeropuerto tiene el potencial de crecer y mejorar, lo que podría atraer aún más inversiones a la región.

En cuanto a la situación económica actual, Álvarez Múzquiz expresó su esperanza de que el año cierre de manera positiva, aunque reconoció que el 2024 ha sido un año desafiante.

"Estamos en el último trimestre, hubiera podido estar peor, pero el año que entra 2025 necesitamos que sea mejor que el presente", comentó al momento de destacar que en unidad todo se puede.

El empresario enfatizó la necesidad de reactivar la economía en la zona Centro de Coahuila y en la Región Carbonífera, donde el cierre de empresas y paro de algunas otras, ha tenido un impacto significativo.

Mientras tanto añadió, "Seguimos en pie de lucha, no nos vamos a detener", afirmó.

Álvarez Múzquiz también externó que, aunque el progreso ha sido lento en este Municipio, se están viendo mejoras. "Seguimos trabajando, creo que vamos a paso lento, pero, mejorando", agregó.

Expresó su optimismo para el 2025, esperando una recuperación económica favorable para todos los sectores afectados, incluyendo el restaurantero, hotelero, gasolineras y comerciantes.

"Esperamos que a partir de enero o bien a mitad de dicho mes del próximo año, esto se recupere favorablemente para todos", aseverando que en Múzquiz se seguirá trabajando en sinergia con las autoridades locales tratando de que mejore la economía sobre todo en esta entidad.

Cabe señalar, del aeropuerto, despegan vuelos 100 por ciento privados, no hay vuelos comerciales, puesto que la pista no lo permite por el tamaño, pero ahora que viene la temporada de casería a mediados de noviembre, creo que esto va a detonar un poco más ya que es cuando vienen los empresarios de casería a los ranchos que se ubican al norte de esta ciudad, pernoctando en el municipio lo que genera economía mejorando los hoteles, los restaurantes, taxis, etc, argumentó el entrevistado.