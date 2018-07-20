‘Es cuestión política’

MARTíN AGUIRRE / LA VOZ

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este 18 de julio como de costumbre llegué a las oficinas del PRI y nos dimos cuenta que en uno de los muros donde está nuestro logo estaba grafiteado y al entrar a las oficinas empezamos a recibir llamadas de algunos domicilios de militantes y simpatizantes de nuestro partido, informó Pedro Hernández, presidente del Comité Municipal del PRI.

"Se pueden especular muchas cosas pero lo que sí quedó muy claro es que esto es por el tema político, ya que fue más en agravio a nuestro instituto político"

Pedro Hernández

Presidente del Comité Municipal del Pri.

Mencionó que posteriormente se iban enterando por las redes sociales de este hecho por lo cual nos dimos a la tarea de convocar a nuestro representante legal de nuestro instituto político para que llevara a cabo la denuncia correspondiente, la cual ya se realizó en contra de los que o el que resulte responsable de estos hechos de vandalismo.

Dijo que repudian totalmente los actos ocurridos y confían en las autoridades para que encuentren a quien hizo eso y que no quede impune, se les hará una exigencia a las autoridades para que esto sea así y no se deje pasar.

Pidió a quienes hayan sido agraviados en sus patrimonios, acudan al Ministerio Público a hacer lo propio para que las investigaciones se agilicen y puedan dar con el o los responsables de estos hechos.

Por último comentó que se pueden especular muchas cosas pero lo que sí quedó muy claro es que esto es por el tema político, ya que fue más en agravio a nuestro instituto político, dejamos en las manos de nuestras autoridades, en algunos domicilios hay cámaras y ya se tiene algo avanzado en la investigación, sin embargo, se requiere de las denuncias para que las autoridades puedan actuar en consecuencia.