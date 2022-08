Espera Fiscalía acabe rescate

VILLA DE AGUJITA, COAH. La Fiscalía Regional de Justicia aún no encuadra el delito que enfrentarán los responsables del pozo minero el Pinabete, inicialmente se abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones por las sobrevivientes que presentaban problemas de salud.

Sin embargo en el curso de las investigaciones aún no se encuentra la clasificación completa hasta que no se tengan los resultados finales, la Fiscalía solicitó peritajes de topografía, así como a las dependencias Federales, a la Secretaría de Economía y Seguro social con la finalidad de reunir todos los datos necesarios para hacer un pronunciamiento respecto a que si se acredita o no un delito del fuero común.

El Delegado de la Fiscalia Regional Ulises Ramírez Guillen señaló que están esperando que concluyan los trabajos de rescate de los mineros, agregó que en forma aleatoria con el ministerio público de la Federación integró carpetas de investigación sobre los hechos.

La Fiscalía Regional se entrevistó con las familias de los trabajadores, al igual que con los sobrevivientes y con los encargados del pozo minero, para ver que datos pueden aportar a las carpetas de investigación que inició desde el pasado tres de agosto.

En cuanto al supuesto propietario del pozo minero Cristian Aguilar Arreaga está bajo investigación por el fuero común, sin embargo la Federación ya lo imputó por el accidente minero.