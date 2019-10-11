Estalla llanta y se vuelcan

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó una volcadura registrada en el kilómetro 4 de la carretera que conduce a la comunidad de los Negros Mascogos.

En el vehículo americano Ford Explorer modelo 98 color verde, viajaban cinco personas quienes responden al nombre de Juan Vázquez Quiroz, Juan González Cervantes de 51 años, María Elba Cervantes Quiroz de 76 años, Feliciano Vázquez y Juana Aurora Rodríguez de 52 años.

Dos personas resultaron lesionadas.

Según el testimonio de los afectados, se dirigían a la comunidad para dejar en su domicilio a la señora Elba Cervantes quien había acudido a la cabecera municipal para hacer el cobro de su pensión, sin embargo, repentinamente un neumático se dañó, siendo esto la causa de que el vehículo volcara.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública y Cruz Roja, estos auxiliaron a Juan González quien resultó policontundido y con fractura en el brazo izquierdo por lo que se envió a la clínica No. 25 del IMSS para posteriormente ser trasladado a Nueva Rosita.

Mientras que la señora Elba Cervantes fue trasladada al Hospital General “Hugo Tijerina” para su valoración médica tras sufrir heridas cortantes en el área frontal de occipital derecho, policontundida y probable fractura en la pierna izquierda.