Evaluarán a estudiantes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Estamos haciendo lo mejor para que mis alumnos adquieran el aprendizaje y mis compañeros maestros están completamente comprometidos con su trabajo, informó el director de la escuela secundaria del estado Agustín Terrazas Menchaca, Marco Antonio Llanos.

Estaremos también haciendo las evaluaciones de segundo bimestre en esta semana y espero que todos los alumnos estén haciendo todo lo mejor para que tengan buenas evaluaciones y esto será alrededor de 700 alumnos en 18 grupos que tenemos en nuestra institución, los resultados los entregaremos a los padres de familia.

Por otra parte indicó que el próximo 24 de noviembre tendremos una conferencia con una doctora que viene de Monclova con el tema de autoestima, por lo cual, estamos haciendo la invitación a los padres de familia de los alumnos para que nos acompañen en el Auditorio Nacional a partir de las 4 de la tarde.

Agregó que el 07 de diciembre también tendrán una obra de teatro llamada La Pandilla Juvenil del programa de convivencia escolar, que prepara la profesora Yadira García Esquivel y posteriormente el 15 de diciembre estaremos trabajando con una pastorela, donde se invitan a los alumnos de primaria, a quienes se les entregará un juguete, habrá dos funciones una en la mañana y la otra en la tarde.