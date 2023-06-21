Exigen en Rosita agua a “Mayito”

NUEVA ROSITA, COAH.- Mientras familias de la colonia Mina Siete pagan hasta 500 pesos el servicio de agua mediante pipas, el Alcalde "Mayito " prepara los festejos anuales de la mini feria de la Villa de San Juan de Sabinas y Astro Feria Rosita sin importar que la mayoría de las colonias carecen del vital líquido.

Los usuarios de las redes sociales indignados le exigieron que haga a un lado la organización de Astro Feria Rosita, que se avoque a tratar de dar solución a la grave problemática de la falta de agua potable.

José Hilario Sandoval, habitante de la colonia Mina Siete, señaló que están comprando el agua en 500 pesos para solucionar el desabasto del vital líquido, además hacen otro gasto extra para comprar los garrafones de agua purificada que tiene un costo de 50 pesos.

El entrevistado le hizo un llamado al alcalde que los apoye con la entrega de agua mediante pipas para poder ahorrarse los 500 pesos que pagan cada semana y media por el llenado de dos tinacos de diferentes capacidades.

Auguro que el desabasto de agua potable se incrementarán ante la ola de calor que se avecinan propio de la temporada de verano que ingresó ayer, urge que este problema se solucione cuanto antes para no verse en la necesidad de tomar otras acciones.