Exigen pago a dueño de mina

MÚZQUIZ, COAH.- Empleados de la mina "Aarón" del ejido La Cuchilla, en el municipio de Múzquiz, se quejaron de que esta empresa les paga salarios incompletos y hay semanas en que no les retribuye los turnos trabajados.

Los jornaleros que en su mayoría realizan labores de vigilancia en la mina por un salario de entre mil 200 y mil 800 pesos a la semana, denunciaron que desde hace tres meses la minera dejó de pagarles sus salarios o se los paga en partes.

"Nos mandan puros abonos y a veces nos pagan por quincena y no nos pagan una semana completa, andamos sin comer...", detalló un carbonero que ha trabajado por 38 años en la minería.

Comentaron que la empresa, cuyo responsable es una persona de nombre Gerardo Nájera, el presunto propietario de la Mina Micarán de Rancherías, Coahuila, donde el pasado 4 de junio murieron ahogados siete mineros.

Dicen que cuando han ido a la compañía para reclamar su raya, más lo que les deben, los encargados pretextan que no es su responsabilidad y que ya la mina ha cambiado de dueños.

"Que no hay lana y que no hay lana, así te mandan decir, luego salen con que no son los responsables de nosotros, que son otros los patrones, pero son los mismos", explicó un trabajador que otro pidió el anonimato.

Los afectados, casi todos padres de familia, expusieron que no han podido llevar el sustento a sus hogares.

"Pal mandado más que nada, tengo tres niños, mi esposa trabaja y ´pos´ es con lo que la hemos librado, la verdad", dijo uno de los afectados.

Estos trabajadores revelaron además que la empresa de Gerardo Nájera adeuda al ejido La Cuchilla, en Múzquiz, unos 120 mil pesos correspondientes a la renta de las tierras, que asciende a 10 mil pesos mensuales.