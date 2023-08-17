Exitoso curso en Biblioteca

Múzquiz, COAH.- En un emocionante cierre, los esperados talleres de verano "Mis Vacaciones en la Biblioteca 2023" llegaron a su fin en el municipio de Múzquiz. Con la participación entusiasta de 1479 niñas y niños, estos talleres lograron cautivar a jóvenes mentes curiosas durante las vacaciones escolares.

A lo largo de las últimas semanas, estos talleres han proporcionado una emocionante oportunidad para que los participantes se sumerjan en el mundo de la lectura recreativa a través de diversas y dinámicas actividades. Desde cuentacuentos hasta manualidades inspiradas en los libros, los niños tuvieron la oportunidad de explorar el poder de las palabras y la imaginación en un ambiente lúdico y educativo.

El éxito de estos talleres no habría sido posible sin el generoso apoyo de la alcaldesa Tania Flores Guerra y el compromiso del Ayuntamiento. El respaldo proporcionado, incluyendo el material didáctico utilizado en los talleres, fue fundamental para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los jóvenes participantes.

Los padres de familia expresaron su satisfacción al observar el entusiasmo y la participación activa de sus hijos en estas actividades recreativas. Los talleres no solo ofrecieron una plataforma para fomentar la lectura, sino que también ayudaron a los niños a desarrollar valores importantes como la amistad y el trabajo en equipo.

Con la clausura de estos exitosos talleres, el municipio de Múzquiz celebra el impacto positivo que ha tenido en la comunidad, inspirando a futuras generaciones a descubrir el placer de la lectura y el aprendizaje colaborativo.