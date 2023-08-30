Exitosos festejos en honor a Santa Rosa

Melchor Múzquiz, Coahuila - Este miércoles 30 de agosto, los habitantes de Melchor Múzquiz celebraron con gran entusiasmo y fervor religioso los festejos en honor a su santa patrona, Santa Rosa de Lima. Desde tempranas horas, diversas actividades se llevaron a cabo en el marco de esta tradicional festividad.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la exhibición del impresionante tapete de Huamantla, Tlaxcala, patrocinado por la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra y el diputado local electo Antonio Flores. Este elaborado tapete artesanal atrajo la atención de los asistentes y embelleció las instalaciones de la parroquia de Múzquiz.

La noche se iluminará con un espectáculo de fuegos artificiales, también patrocinados por la familia Flores Guerra, que llenaría el cielo de colores y emociones, marcando un cierre brillante para esta jornada festiva.

La alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra expresó su satisfacción por apoyar esta actividad anual y agradeció al personal de la administración municipal por su dedicación en la organización de las festividades.

En la mañana, la iglesia de Santa Rosa de Lima fue el escenario de las tradicionales "mañanitas", un emotivo canto en honor a la santa patrona, seguido de la inauguración de la exposición del tapete artesanal proveniente de Huamantla.

La celebración continuó con una misa conmemorativa en la misma iglesia, donde los fieles se reunieron para rendir homenaje a Santa Rosa de Lima, mostrando su devoción y gratitud por las tradiciones que distinguen a este pueblo mágico.

Las familias de Melchor Múzquiz expresaron su agradecimiento por el apoyo constante de la administración en la preservación de sus arraigadas costumbres, consolidando así una festividad que une a la comunidad en torno a su fe y patrimonio cultural.