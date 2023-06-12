Explota tanque y deja un lesionado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un varón de aproximadamente 30 años de edad sufrió quemaduras leves en ambas extremidades inferiores al explotar un tanque de gas en su domicilio.

Estos hechos se registraron la noche del pasado domingo en un domicilio particular marcado con el número 102 Sur, ubicado sobre la calle José María Pino Suárez esquina con Adolfo E. Romo y Socorro.

1 / 2 En este domicilio se registró la explosión del tanque. 2 / 2 Informó Gustavo Vázquez Zapata. ❮❯

Gustavo Vázquez Zapata, director de Protección Civil Municipal informó que se dirigió al lugar de los hechos percatándose que en inmueble se encontraba el cilindro de gas completamente dañado toda vez que se averió la válvula.

El tanque se encontraba cerca de un aparato de aire lavado y una lavadora y secadora que se encontraba funcionando ante lo cual se presume se generó un corto circuito por lo que ante un chispazo explotó el gas.

Cabe señalar al observar las llamaradas generadas, un hombre intentó de controlar la situación sin embargo sufrió heridas diversas en las piernas al intentar de arrojar agua al tanque.

El lesionado se negó a proporcionar sus generales y, a ser trasladado al hospital más cercano por paramédicos de la Cruz Roja, siendo su familia quien lo desplazó a un nosocomio.