Protección Civil advierte sobre riesgos en senderismo en Sierra Santa Rosa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ante los recientes incidentes por extravíos de personas, hechos registrados en la Sierra Santa Rosa, el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes practican senderismo en la zona.

La principal advertencia es evitar adentrarse en la serranía durante las últimas horas del día, cuando la visibilidad disminuye y aumenta el riesgo de extravío.

El caso más reciente involucró a dos jóvenes, Brayan N de 17 años y Carlos N de 18 años respectivamente, quienes fueron localizados en buen estado de salud tras permanecer en la sierra más allá del atardecer.

Según el reporte, los jóvenes se confiaron y no lograron regresar a tiempo a las faldas del cerro, lo que complicó su ubicación al caer la noche. Afortunadamente, fueron auxiliados por particulares, aunque el director subrayó la importancia de contactar a los cuerpos de emergencia ante cualquier eventualidad.

Guajardo Loo también informó que se iniciará una investigación para determinar quién o quiénes destruyeron las guías colocadas en el camino hacia las grutas, uno de los trayectos más frecuentados por senderistas.

La ausencia de señalización representa un riesgo adicional para los visitantes, por lo que se buscará reforzar la vigilancia y el mantenimiento de estos puntos clave.

El funcionario lamentó además que, la desaparición de los jóvenes no fuera reportada oportunamente a la dependencia de Protección Civil, lo que retardó la coordinación de los protocolos de búsqueda.

Aunque agradeció el apoyo brindado por ciudadanos que colaboraron en la localización, reiteró que es fundamental recurrir a las autoridades competentes para garantizar una respuesta rápida y segura.

La Sierra Santa Rosa es uno de los atractivos naturales más visitados en la región, pero también exige responsabilidad y precaución por parte de quienes la recorren.

Por lo anterior es que, Protección Civil continuará promoviendo medidas preventivas y reforzando la seguridad en la zona, con el objetivo de evitar futuros incidentes y preservar la integridad de los visitantes.