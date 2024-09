Falta de presupuesto frena rescate en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Que no hay presupuesto por ahora a fin de continuar con los trabajos en el rescate de Pasta de Conchos, esto es lo que trascendió en la reunión catorcenal a la cual acudieron las viudas de los 62 mineros que continúan atrapados en dicho complejo.

Al respecto, Elvira Martínez Almaguer, viuda de Bladimir Muñoz dijo que existe incertidumbre entre las familias respecto a si el rescate de las víctimas mortales habrán de continuar durante el gobierno de la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum.

Ante esta situación, dijo, -quedan en aire las promesas por parte de las autoridades federales- puesto que, también se quedó pendiente una reunión con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para el mes de agosto, sin embargo, ya hasta rindió el su último Informe de Gobierno y nada que recibe a las víctimas indirectas de los trabajadores fallecidos en la tragedia del 19 de febrero del 2006.

Mientras tanto, la falta de recursos económicos por parte del Gobierno Federal para continuar con el rescate, ha generado un retraso en las acciones realizadas considerando que hay escases de material.

Martínez Almaguer, destacó que, afortunadamente lograron ya concluir las labores en la Lumbrera 1 sin embargo, en la Lumbrera 2 no se había trabajado dado a que no contaban con los marcos de acero para ademar.

Agregó que, a falta de ello, la Fiscalía General de la República, no ha otorgado el permiso para que los rescatistas puedan continuar con las labores pertinentes y localizar a las víctimas mortales.

En torno a la transición de poderes, destacó "no sé hasta dónde llegue el compromiso con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo porque no hay nada por escrito, no se formalizó el decreto como Obrador nos había dicho, que se iba a dejar por escrito junto con el recurso, ante lo cual, todo para mi es incierto, mencionó.