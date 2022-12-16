Favorecen lluvias Huertos Familiares

SABINAS, COAHUILA.- Para tener alimentos cien por ciento orgánicos los propietarios de los huertos familiares elaboran más de una tonelada y media de lombricomposta para la siembra de hortalizas indicó Héctor Manuel Morales Villarreal.

Comento que en este año 2022 los 105 integrantes de los huertos familiares pasaron una temporada difícil por la intensa sequía, sin embargo con las lluvias se recuperaron las norias, antes no podíamos planear una siembra adecuada.

Lo que siembran generalmente son verduras, acelgas, zanahoria cilantro ajo etc.. la mayoría lo utiliza para consumo interno, salvo uno o dos campesinos que lo comercializan en su colonia.

Respecto a la creación de un mercado popular para ofertar sus productos dijo sería muy bueno, señaló que ve con buenos ojos que se implemente el programa de huertos familiares en casas ya que esa costumbre de sembrar hortalizas se está perdiendo.

No se utilizan fertilizantes tóxicos, con la lombricomposta que se cultiva se tiene suficiente humuz de lombriz para abonar la tierra y que se dé buena siembra, en esta región comentó los cítricos se dan muy bien, naranja limón, manzanos y todo lo demás hemos logrado tener papaya, piña también tuvimos una o dos veces siempre y cuando le aplicamos la técnica y para la región de nosotros.

Fomentar la cultura de los huertos familiares en casa, es una de nuestras metas, saber que se puede sembrar, ¿la gente está perdiendo este valor, como el chiste que dice de donde viene la leche? Pues de la tienda, estamos perdiendo esta bonita costumbre también la de la cría de pollos, guajolotes, gallinas, por ahora dijo tienen sembradas hortalizas y cosecharan en marzo o abril.