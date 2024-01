Felicita ex diputada a Lenin por la alianza

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- "Uno de los preceptos políticos del partido UDC es la concertación democrática, ante ello, se puede entablar diálogo con otras corrientes, pero, siempre manteniendo el centro izquierda que le sobresale al partido naranja".

Lo anterior fue expresado por la ex diputada local en el Congreso del Estado de Coahuila y miembro del comité local udecista en Múzquiz, Yolanda Elizondo Maltos, al ser cuestionada sobre la alianza entre UDC-PRI-PRD.

Al respecto, dijo, "Unidad Democrática de Coahuila lleva activo 27 años en este Estado y hay que mencionar y reconocer que el nuevo Gobierno Estatal está manejando una gran apertura democrática y lo ha dicho bien Manolo Jiménez, el único partido aquí es Coahuila".

Subrayó además "Somos cabeza, representamos partidos, pero al final de cuentas, el propósito de todos es servir y buscar la mejor manera de lograr el bienestar de la ciudadanía de Coahuila".

Por lo anterior, añadió -En lo particular me da mucho gusto que se haya hecho esta alianza por lo que ya veremos en los próximos días, cómo habrá de quedar la paridad de género, que municipios van, cuáles no y sí vemos muy importante el avance democrático de la mujer participando en política ante lo cual el IEC estamos seguros, va a cumplir con el cometido, con la paridad de género en Coahuila.