Felicita Tania a nueva reina

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del Municipio de Múzquiz Tania Vanesa Flores Guerra, felicitó a las 9 candidatas a Reina de la Feria Santa Rosa de Lima 2023 en especial a Melani Saucedo Castillo ganadora del Certamen realizado la noche del pasado martes en el Parque Lineal “Arroyo Zamora”.

“Fue mediante sorteo realizado a la suerte como se eligió a la jovencita que habrá de representar las Fiestas Grandes de Santa Rosa de Lima en el Pueblo Mágico de Múzquiz”, expresó la edil, aseverando que fue un gran evento que logró reunir a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad mediante sana convivencia familiar donde todos disfrutaron y apoyaron a su candidata favorita”.

Resaltó que en esta ocasión decidieron realizar dicho acontecimiento en la Línea Verde ubicada a un costado de la Macroplaza para recordar los hechos registrados en el Municipio durante la pasada inundación del 1 de septiembre donde cientos de familias resultaron afectadas, resaltando que a pesar de las adversidades Múzquiz sigue de pie, logrando vencer toda adversidad.

“En Múzquiz seguiremos apostándole al turismo, a la diversificación económica y que mejor a través de estos eventos proyectando las costumbres y tradiciones de nuestro Pueblo Mágico”, expresó la edil.

La edil aprovechó para exhortar a la comunidad en general a asistir a la inauguración de la tradicional Feria Santa Rosa 2023 el próximo viernes 25 de agosto donde se habrá de coronar a Melani I como soberana de las Fiestas Grandes de Múzquiz.