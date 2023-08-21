Formalizan denuncia por daños en Bodega Aurrerá

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Representantes de la Sucursal Bodega Aurrerá provenientes de la ciudad de México se presentaron en la Agencia Investigadora del Ministerio Público a fin de interponer una denuncia por daños calificados por incendio y lo que resulte tras el siniestro registrado la madrugada del pasado domingo en el establecimiento ubicado sobre la calle Socorro con Morelos, zona centro de esta ciudad.

Los encargados del edificio señalan que, tras recabar evidencias sobre lo sucedido, un vecino les informó que observó cuando un individuo salía del local por la parte del techo.

Al respecto, vamos a realizar las investigaciones al respecto por lo cual es necesario que las condiciones del incendio se encuentren estables para poder solicitar la presencia de un perito especializado pudiendo determinar donde inició el fuego y, a qué se debió esto, destacó el licenciado Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la Región Carbonífera.

Agregó que hasta el momento no tienen la causa que generó el siniestro, Protección Civil ha estado resguardando el área ante lo cual se reconoce su labor por el trabajo importante realizado toda vez que no hubo heridos, tampoco daños colaterales.

Ahora solo falta acreditar que una persona fue el responsable de esto hecho, cometiendo el delito de daños de forma dolosa o de manera intencional, destacando que de acuerdo al dicho del personal de la tienda, no había guardias o veladores en ese momento que sobrevino el incendio.