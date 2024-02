Fue una elección "Amañada"

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La elección realizada en la Asociación Ganadera Local de Múzquiz fue "Amañada", así lo expresó el licenciado Eloy Álvarez Múzquiz.

El hermano de Javier Álvarez quien contendería en el proceso para el cambio de mesa directiva y, a quien no le permitieron participar, dijo -que lastima que pasen estas cosas-.

"Queremos llevar la fiesta en paz, queremos un cambio para la ganadera pues han sido 4 años de estar enclaustrados, donde no han hecho nada, por nuestra parte propusimos una planilla de Unidad, para unir a los dos grupos tanto el encabezado por Apolinar como el encabezado por Javier y evitar este tipo de problemas, y ponernos a trabajar, cosa que rechazaron, no quisieron".

Aseveró –traen más mañas que un gato, toda la serie de artimañas que no se valen y lo hacen porque están perdidos, lo hacen porque hoy por hoy, perdieron la elección e hicieron un conteo rápido desde que llegamos, por eso realizaron estas acciones para echar abajo la junta e incitar a provocaciones-.

"Me cansé de decirles -no provoquen-, provocaron, cayeron, hicieron un conteo para ver cuantos llegamos, dijeron estamos perdidos y vamos hacer las mañas que estaban previstas para echar abajo esto".

Agregó que la Planilla de Javier Álvarez llegó a la hora correcta pero las formas como actuaron no fueron las correctas, impidiéndoles el ingreso a la asamblea, y sobre todo al Presidente del Consejo de Vigilancia que es el profesor Antero Morales quien es el que tiene que revisar todas las actividades financieras que hacen en la ganadera ya que tienen 2 años que no brindan un informe y no respetan la jerarquía del profesor.

"Nadie los audita, nadie los revisa, aquí debió haberse convocado a 4 juntas de consejo por año y 1 asamblea general por año, pero en dos años no se convoca a juntas de consejo ni asambleas", abundó el licenciado.