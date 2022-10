FUERA DE CONTRATO

Acertado el comentario del presidente de la CMIC Eugenio Williamson Iribarren, cuando dice que si AHMSA recibe recursos frescos, será más el movimiento de la cadena productiva y en ese camino los resultados para el fin de año podrían mejorar, después de todos los meses de incertidumbre.

Lo anterior al recordar que la empresa sigue de capa caída, tiene adeudos pendientes con proveedores y en ese sentido es bueno recordar que los recursos son para la fase operativa es decir comprar todo lo que se necesita para aumentar la producción y ventas, no para pagar adeudos.

Pero conforme las finanzas de la empresa se recuperen en ese orden se podrá fijar un plan de pago, eso podría ser a inicios del próximo año, pero ya es ganancia que empiece a soltar billetes para sus proveedores y reactivar la economía regional por ser AHMSA el motor principal de la economía.

"Lo que es bueno es que la empresa se capitalizó, de eso no hay duda de que vendrán tiempos buenos, será una recuperación en parte pero cuando menos ya hay buenos proyectos, se alcanza a ver la luz al final del túnel y eso es bueno para la economía de la región" señaló.

En ese mismo camino, comentan que sin saber del tema los Napistas empiezan con conjeturas, al decir que ese acuerdo permitirá que Julio Villarreal le abra las puertas al Sindicato Minero, que volverán a tomar el control de las secciones y que eso los tiene ilusionados.

Nada más absurdo que esa versión, pero además se alcanza a observar que no tienen en cuenta la buena posición de la empresa, ni tampoco que les interesa la estabilidad de la región, ellos en cierta forma lo que dicen es háganse a un lado ustedes que venimos nosotros, no señores así no es la cosa.

"Se les olvida que Napoleón, fue el responsable de que Villacero perdiera las Truchas, con movimientos paros locos y una serie de ilegalidades que a final obligó al empresario a malbaratar la empresa, eso una persona como Julio Villarreal, no lo olvida ni perdona" recuerda la Chiva Sibrian.

Dice que hay cosas que los Napistas enajenados por el poder económico y sindical no entienden su mente está centrada en regresar apoderarse de las cuotas sindicales, si fuera otra cosa lo primero que debería de decir es " que bueno que esto mejore por el bien de todos" apunto la Chiva.

En otro tema, sigue la incertidumbre sobre la situación de Olivero López Ramos, hay diversos comentarios en ese sentido, unos dicen que sigue de vacaciones, otros que negocia su salida incluso se atreven a decir que pide se le termine de inmediato, que no acepta plazo de hasta un año.

Lo cierto de todo que es una incógnita la ubicación del chaparro, que por más de 20 años brincó de un puesto a otro al más puro estilo Napista, hasta llegó a pensar que si sin presencia el democrático acabaría, es decir era el pensante que arreglaba todos los asuntos y hacía a un lado al propio Lieja.

Cuantas historias no se escribieron en la famosa palapa del oriente en donde se asignaban puestos tanto de secretarías como comisionados, los interesados en ser parte del coité obligados acudir a esas famosos reuniones, así decía era el control que ejercía dentro del sindicato.

La más sonada fue cuando ofreció a Perales, la Secretaria General, pero después se descubrió la realidad u se entregó el poder del Grupo Café al amarillo dicen que para negociar un puesto de peso, incluso es tiempo que Perales, no acaba de digerir esa traición, es lo que se comenta.

Nos leemos mañana..