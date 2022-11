FUERA DE CONTRATO

Mucho polvo levantó la noticia de AHMSA en el sentido de pagar el aguinaldo en dos partes, la verdad ocurre lo mismo de siempre cuando se toca el bolsillo del trabajador siempre se presentan diversas reacciones, pero también es cierto esa burbuja con el paso de los días se desinfla.

En honor s la verdad dicen que la costumbre se hace ley y es lo que pasa en este caso, la empresa siempre entregaba las prestaciones en diciembre, y todo tranquilo, pero también hay que tomar en cuenta que se va a pagar, conozco casos de empresas que pagan el 20 de diciembre.

También algo que sorprende son comentarios sin sentido cuando dicen que será doble pago de impuesto, es cierto pero es la misma cantidad que si se les entregara en una sola presentación, es decir el descuento por impuesto será en el mismo porcentaje como si fuera en una sola entrega.

Así se encuentran las cosas en este complicado escenario en donde de una u otra forma pega en la comunidad, no hay que olvidar que la empresa sigue como motor principal de la economía regional, lo que importa es que a final de cuentas los obreros de AHMSA traerán dinero en diciembre.

Por otro lado siguen las quejas contra el Repuve, ayer una persona de la tercera edad denunció que le cobran por legalizar su unidad, lo peor que es familiar de un conocido activista de ,MORENA que puso el grito en el cielo y dice que los encargados defraudan a la Tercera Transformación.

Felipe Narváez, es el activista del partido en el poder que denunció esa práctica de corrupción, incluso advierte que acudirá directamente ante quien corresponda a denunciar y pedir el cese del responsable de pedir dinero, sin importar la cantidad, dice que a eso se le llama corrupción.

Relató que a un familiar, no le quisieron legalizar su unidad porque no traía para entregar a los responsables del módulo, y aunque buscó la manera de proteger su propiedad no fue posible, como no hubo dinero de por medio simplemente el dijeron que regresara otro día para ver que se puede hacer.

"No se vale una actitud de ese tipo, el mal manejo de los encargados del Repuve echó a perder las bondad de este proceso, por esa razón es necesario ir tope donde tipo, son muchas las quejas contra los encargados del Repuve y nadie hace nada por terminar con la corrupción" afirmó.

En otro tema, le festejo del 60 aniversario del IMSS, fue escenario para recordar que la institución es noble, es cierto en ocasiones hay fallas, denuncias y quejas pero también se tiene que ver el lado bueno, incluso hay ocasiones que pese a la falta de infraestructura responde.

Cuestión de recodar cuando la gripe aviar, después lo de Celemania y más cerca la pandemia sanitaria, es cuestión de recordar que hasta se habilitó un piso para atender a pacientes Covid-19, también los iglú, áreas especiales, eso sin tomar en cuenta si los contagiados eran o no derechohabientes.

La pandemia marcó un antes y un después en la vida de los seres humanos, la buena respuesta del IMSS salvó muchas vidas, justo es mencionar que el personal también puso lo suyo e hicieron frente a la pandemia, todo eso se tiene que reconocer, así como se dicen las cosas malas también hay que decir lo bueno.

Porque tampoco se pude tapar el sol con un dedo, entonces se tiene que destacar que ni un hospital ni público ni privado estaban preparados para una contingencia de ese tipo, pese a todo la clínica siete respondió, eso se tiene que reconocer y recordar con agrado, son de las cosas que se tienen que reconocer.

Nos leemos mañana..